Tuttosport – Chiesa in bilico, Napoli tra le pretendenti: ci vogliono 40mln

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Federico Chiesa alla Juventus. Al momento il giocatore non rientrerebbe nei piani di Thiago Motta, che potrebbe fargli avere lo stesso destino di Dybala. La cessione in questa sessione di mercato, però, potrebbe avere dei frutti importanti. Il prossimo anno, invece, potrebbe diventare un parametro zero, senza far fruttare niente nelle casse del club.

L’agente di Chiesa incontrerà Giuntoli per cercare di trovare un’intesa, ma intanto le pretendenti come Roma e Napoli iniziano a farsi avanti, per cercare di accaparrarsi il colpo. Per l’italiano ci vogliono 40 milioni e anche l’ingaggio rappresenta un ostacolo importante per ambedue le società, che inoltre, non disputeranno la Champions. L’unica meta accessibile, al momento, riguarda la Premier da dove, però, non sono ancora arrivate proposte. La speranza è che l’Europeo sia una vetrina per il giocatore.

