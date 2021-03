Lazio, caso tamponi: la Procura chiede 12 punti di penalizzazione in classifica

La Lazio rischia di subire una pesantissima penalizzazione, che rovinerebbe irrimediabilmente il cammino per l’Europa

L’edizione odierna de Il Messaggero parla del caso tamponi titolando: “Lazio, difesa pronta ma la Procura chiederà -12 punti in classifica“. Il quotidiano riferisce che la tesi difensiva della Lazio sarebbe l’indeterminatezza delle contestazioni della Procura Federale, il caos normativo della disciplina Covid e nessuna certezza (riferimento alla Synlab sui reagenti utilizzati) su alcuni accertamenti, e la mancata approvazione del Protocollo Figc del 31 agosto da parte del Coni. La Procura potrebbe chiedere 2 punti di penalizzazione per ogni imputazione (sono 6 in tutto), inclusa quella a Djavan Anderson contro la Juve.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Paolo Del Genio: “Escluderei Allegri, Sarri vorrebbe una rivincita”

Hysaj, l’agente: “Non resterà a Napoli, non abbiamo trovato l’accordo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ascolta i suoni della natura: fanno bene alla salute