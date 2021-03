Napoli, calciomercato: mezza Europa su Zielinski ma ADL non vuole cederlo

Il presidente del Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna si concentra sul centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Il polacco ha da tempo l’interesse di diversi club europei e le sue prestazioni più recenti non hanno fatto altro che aumentare il livello d’attenzione dei top club del vecchio continente. Non è escluso che ad Aurelio De Laurentiis possano arrivare offerte importanti, ma secondo il quotidiano, il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di privarsi del polacco.

Questo è quanto si legge:

“Su di lui c’è l’interesse di mezza Europa, ma per Aurelio De Laurentiis è incedibile. Il suo cartellino costa intorno ai 60 milioni di euro, ma il presidente non vuole privarsi del suo talento. il presidente non vuole privarsene”.

