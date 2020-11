Campania, da domani zona rossa. Tutte le limitazioni e chiusure

Campania, da domani via alla zona rossa

Da domani, in Campania verrà istituita la zona rossa. La conferma, è arrivata direttamente dal Ministro Speranza che ha annunciato di aver firmato l’ordianza. Come riportato dal Corriere della Sera, ecco quali saranno le limitazioni e chiusure:

– sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo i casi di necessità, urgenza, motivi di salute, lavoro e istruzione)

– sarà vietato ogni spostamento anche all’interno del territorio stesso (sempre fatte salve le esigenze viste qui sopra).

-saranno chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole e altri negozi (qui trovate l’elenco completo delle attività che possono rimanere aperte);

– saranno chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto

– saranno sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto

– sarà consentito uscire per fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;

– sarà consentito uscire di casa per fare attività sportive in forma individuale (corsa, bicicletta, etc).

