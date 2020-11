Osimhen, nessuna frattura per il nigeriano. Gli ultimi aggiornamenti

Osimhen, gli aggiornamenti sull’infortunio

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, arrivano uleriori aggiornamenti riguardanti l’infortunio accorso a Victor Osimhe. Per il nigeriano sono state escluse fratture, riportando solo una forte contusione. L’attaccante azzurro, acccusa un forte dolore al polso ma non sembrerebbe aver riportato lesioni. Anche la spalla, che in un primo momento sembrava essere lussata, non ha riportato nessun problema particolare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Campania, da domani zona rossa. Tutte le limitazioni e chiusure

Saviano, che attacco a De Luca: “Debole con i forti e forte con i deboli, è un cialtrone”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In 7 Regioni le segnalazioni dei positivi via Immuni non decollano