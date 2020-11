Boniek avverte Milik, chi non gioca non può partecipare all’Europeo

Zbigniew Boniek, presidente della Federazione della Polonia avverte Milik.

Secondo Boniek, intervistato da Sportowefakty, l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik rischia di non partecipare alla prossima edizione dell’Europeo:

“E’ possibile non giocare un anno ed andare in forma agli europei? È assolutamente impossibile. Non conosco un professionista in forma senza giocare un anno. Ecco perché spero sinceramente che Milik e Kamil Grosicki, perché vale anche per lui, possano iniziare a giocare.

ADL ha escluso Milik? Non voglio entrare in questa disputa. Da qualche parte ho letto cosa pensano da Napoli su questo argomento: gli hanno offerto tanti soldi, si sono presi cura di lui dopo gravi infortuni, che vogliono recuperare qualcosa visto che il contratto non è prorogato. Tuttavia non ci sono dubbi: cambiare il club in inverno sembra inevitabile. Senza giocare salterà gli Europei? Non riesco a immaginare un calciatore in rosa che abbia un anno alle spalle senza giocare. Amo tutti i giocatori della Nazionale, lui è un grande giocatore, ma deve iniziare a giocare, perché altrimenti succederà quello che ho detto. La convocazione non sarà più necessaria”.

