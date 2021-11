Zielinski: “Non avevamo mai perso, sconfitta immeritata”

Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro i nerazzurri.

Il centrocampista del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni, ecco quanto ha detto:

“Abbiamo creato tante occasioni in cui dovevamo far gol, non è andata così, peccato. Non avevamo mai perso, una sconfitta immeritata, potevamo pareggiare o vincerla, purtroppo è andata così. Ora sto bene fisicamente e voglio dare il mio contributo a questa squadra. Ci saranno altre partite dove proverò a dare anche io una grande mano”