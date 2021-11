Iannicelli: “Spalletti ha fatto una scelta che non mi spiego”

Il giornalista Peppe Iannicelli commenta in maniera negativa una decisione presa da Luciano Spalletti durante Inter-Napoli.

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Campania Sport ed ha commentato la gara tra Inter e Napoli.

“Possiamo parlare delle occasioni che ha sprecato il Napoli, ma alla fine ciò che conta è il risultato e l’Inter ha vinto. Alla luce di ciò il Napoli è da considerare e anche ridimensionato. La squadra ha sprecato l’ennesima occasione per dare una svolta al campionato. Una vittoria avrebbe significato il primato solitario in classifica poiché il Milan ha fatto un passo falso. Avrebbe in più fermato le ambizioni dell’Inter rispedendo i nerazzurri a meno dieci. La colpa è anche di Luciano Spalletti. La scelta di sostituire Hirving Lozano nel finale non ha alcun senso, resta inspiegabile.”

