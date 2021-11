Napoli, Spalletti aggiorna tutti sulla condizione attuale di Osimhen

Luciano Spalletti ha aggiornato tutti circa la condizione di Victor Osimhen dopo il brutto incidente in campo.

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Napoli. Il tecnico non ha solo commentato la gara e la sconfitta degli azzurri, bensì anche lo scontro il campo di Victor Osimhen con Milan Skriniar. I due si sono infatti scontrati frontalmente al minuto 50 della partita, di conseguenza l’attaccante nigeriano è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Luciano Spalletti ha aggiornato circa le condizioni di Osimhen ed ha detto che è stato portato alla suddetta struttura in quanto si stava formando un ematoma intorno all’occhio. Si attendono ulteriori accertamenti per avere qualche informazione in più.

