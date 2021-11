Napoli, contro l’Inter la prima sconfitta in questa stagione di campionato

L’Inter batte il Napoli nella tredicesima giornata di campionato per 3-2.

Allo Stadio San Siro i nerazzurri si impongono sui partenopei ed il big match della tredicesima giornata termina co il punteggio di 3-2. Sono stati gli azzurri ad aprire la gara con un gol siglato da Piotr Zielinski, tuttavia l’Inter ci ha messo poco per ribaltare la situazione e far terminare il primo tempo con un punteggio a loro favore. Nella ripresa è arrivato una rete da parte di entrambe le square, prima Perisic e poi Mertens hanno regalato un gol in più alla loro compagine. Gli azzurri ci hanno provato fino alla fine dei minuti di recupero ad evitare la sconfitta, ma al triplice fischio si sono dovuti arrendere. Per la squadra di Spalletti arriva dunque la prima sconfitta in campionato della stagione.

