Osimhen ha già segnato otto gol, il Napoli ha il suo capocannoniere estivo

Victor Osimhen si è confermato il capocannoniere estivo del Napoli.

Non poteva cominciare meglio Victor Osimhen: la stagione calcistica non è ancora iniziata, ma durante le amichevoli estive ha dimostrato ampiamente il suo talento. L’attaccante nigeriano ha segnato in tutto otto reti, nessuno più di lui, per questa ragione il titolo di capocannoniere estivo del Napoli è tutto suo.

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma proprio sulle sue capacità:

“L’anima dell’attacco del Napoli nell’estate vissuta in giro per l’Italia e l’Europa è Osimhen, il capocannoniere del precampionato con otto gol realizzati. Un biglietto da visita importante dopo i dieci gol realizzati nella scorsa annata, quando le disavventure gli hanno tolto tempo utile.”

