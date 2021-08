Napoli, Ounas è una piacevole scoperta, ma il suo futuro è incerto

Adam Ounas, attaccante del Napoli, sta dimostrando di avere ottime qualità, ma il suo futuro è ancora incerto.

Adam Ounas è tornato al Napoli dopo la fine del campionato ed ha partecipato ad entrambi i ritiri estivi della squadra. Durante questo periodo ha avuto modo anche di scendere in campo e mostrare a tutti di cosa è capace. L’ultimo episodio è accaduto appena ieri, durante l’amichevole contro il Pescara. Adam Ounas ha contribuito al successo degli azzurri segnando uno dei quattro gol, per la precisione il terzo. Tuttavia il suo futuro per ora è incerto: nonostante piaccia molto anche a Luciano Spalletti l’attaccante potrebbe partire.

Ecco cosa si legge su Repubblica:

“Il tris, invece, è stato di Ounas, protagonista dell’estate azzurra: «Ha tante qualità ed è reduce da esperienze importanti – dice Spalletti – Lo tengo in considerazione». Eppure il suo futuro resta incerto: senza una partenza davanti (leggasi Insigne) potrebbe anche essere ceduto, visto che ha il contratto in scadenza nel 2022.”

