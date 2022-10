Corriere dello Sport – Juve vicina a Kvaratskhelia: ma l’affare saltò per un motivo.

Ecco quanto riportato dal quotidiano, in merito alle voci di mercato che confermano un vecchio interesse della Juve per Kvaratskhelia:

“Secondo l’emittente satellitare, due anni fa i bianconeri sono stati a un passo dall’ingaggiare Kvara. Gli osservatori della Juve, al pari di quelli di altre big internazionali, compreso lo stesso Napoli, che lo seguiva dai tempi della gestione Ancelotti, come rivelato dallo stesso tecnico emiliano, avevano notato per tempo le qualità dell’allora giovanissimo attaccante esterno della Dinamo Tbilisi, ma l’affare saltò a causa della partenza di Fabio Paratici, all’epoca direttore sportivo della Juventus, che lasciò il club torinese nel maggio 2021, per trasferirsi al Tottenham dopo pochi mesi”.

