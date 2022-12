Lozano potrebbe salutare Napoli: spunta ipotesi a parametro zero

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport l’attaccante Hirving Lozano potrebbe presto lasciare il Napoli.

Hirving Lozano è ormai diventato un giocatore quasi indispensabile per il Napoli di Luciano Spalletti. IL quotidiano Tuttosport si è soffermato sulla situazione dell’attaccante messicano, in particolare su un possibile addio al club partenopeo. Il motivo sarebbe legato a Marcus Thuram, giocatore del Borussia Monchengladbach che avrebbe suscitato l’interesse del Napoli. L’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno, dunque potrebbe arrivare a parametro zero.

Ecco quanto dichiarato dal quotidiano:

“Quello di Marcus Thuram, 25enne nazionale francese nonché esterno alto del Borussia M’Gladbach, è il più caldo per l’eventuale sostituzione di Lozano: ha il contratto in scadenza a giugno e nel prossimo mese Giuntoli potrebbe dare la stoccata decisiva.”

