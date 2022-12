Inzaghi su Osimhen: “Ad oggi miglior centravanti della Serie A”

Filippo Inzaghi, ex giocatore ed attuale allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen ai microfoni di Sky Sport.

L’ex giocatore del Milan ed attuale tecnico della Reggina Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato brevemente anche di Victor Osimhen.

Le prime parole riguarda la sua squadra ed il rapporto con i suoi tifosi:

“L’organizzazione ti porta lontano, il singolo individuo poi ti aiuta. Non potevamo prendere un bomber da 30 gol e abbiamo fatto di necessità virtù. Chiunque entra in campo cerca di portare avanti l’idea di gioco. Fa bene il Frosinone a cambiare tanto, come noi credono nel gruppo. Per quanto riguarda il rapporto con i tifosi diamo il merito alla società che ha salvato una squadra che stava fallendo. Non era facile partire bene ma ora c’è un entusiasmo contagioso.”

Poi un parere sui migliori attaccanti che la Serie A ha avuto:

“Negli anni d’oro nostri c’eravamo io e Vieri, nessuno ci faceva giocare insieme ed io dovevo sempre stare fuori. Adesso in giro ci sono pochi attaccanti, è un fatto generazionale. Qualche attaccante bravo c’è, a me ad esempio piace Immobile. Uno che in cinque anni fa più di 20 gol all’anno in Italia, anche se poi è vero che in Nazionale fa più fatica. Nel Napoli c’è Osimhen, centravanti vero. Al di là di Raspadori e Simeone, Spalletti non ci rinuncia mai. Attacca la profondità, ti tiene il pallone, probabilmente Osimhen in questo momento è il migliore. Al di là di Benzema, che però è un centravanti meno d’area e forse di Giroud.”

