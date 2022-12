Napoli su Frattesi, Giuntoli potrebbe anticipare il colpo

Il Napoli sarebbe interessato a Davide Frattesi, secondo il quotidiano Tuttosport Cristiano Giuntoli potrebbe agire già a gennaio.

Il Napoli sta valutando determinati giocatori per il mercato di gennaio, tra essi c’è Davide Frattesi che attualmente veste la maglia del Sassuolo. Il quotidiano Tuttosport riporta che il Direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe muoversi già a gennaio per tentare di portare il centrocampista in casa Napoli. Frattesi è infatti attualmente considerato una delle opzioni per sostituire eventualmente Diego Demme, la cui permanenza a Napoli sarebbe tutt’altro che certa.

Di seguito quanto si legge in merito alla questione:

“Se dovesse andare via il regista tedesco (Demme, ndr), allora Giuntoli busserebbe alla porta del Sassuolo con un assegno da 25 milioni per anticipare l’operazione Frattesi prevista a giugno e, nel contempo, strappare un’opzione per il futuro acquisto di Laurientè. Intanto il ds azzurro si sta guardando intorno alla ricerca di nomi nuovi per il futuro.”

