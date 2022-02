Ammutinamento – Insigne-ADL la resa dei conti a giugno: pronta la causa

Repubblica – Continua il caso ammutinamento: De Laurentiis non fa sconti a nessuno. A fine stagione la resa dei conti: questa volta toccherà a Lorenzo Insigne.

Questo è quanto riportato dal quotidiano, in merito al caso ammutinamento di Napoli-Salisburgo:

“Di certo non gli ha giovato la trattativa segreta per il suo trasferimento in Canada. Ma d’ora in poi si gioca a carte scoperte e Insigne potrà reagire in due modi sul campo: o cavalcando le ritrovate certezze sul suo futuro per dare il meglio, oppure cedendo al nervosismo come è successo nel derby. Con De Laurentiis la resa dei conti è rimandata a giugno, con le cause per l’ammutinamento pronte a scattare, come è successo per tutti gli altri azzurri andati”.

