Gattuso: “Squadra stanca, teniamoci stretto questo punto”

“Siamo arrivati scarichi, stanchi e con tanti giocatori fuori. Anche Lozano che fatto bene nonostante non fosse al meglio, ce ne mancano tanti ed è questo il motivo per cui non abbiamo fatto bene. Ci teniamo stretto il punto. Si poteva fare di più ma bisogna vedere anche come ci siamo arrivati a questo match.

Quando si gioca ogni 3 giorni per 4 mesi ci sta, ripeto, ci teniamo stretto questo pareggio. Ora c’è la sosta, recuperiamo energie e guardiamo avanti.

Per vincere le gare bisogna avere gambe, muscoli e testa pronta e in questo momento non stiamo bene. Anche io non sono me stesso per quello che mi è successo, se non sono arrivati risultati è anche per questo. Però sono vivo, non muoio. Io ho una miastenia, è la terza volta nella mia vita che sto male ma passerà. ora non sono bello da vedere ma tornerò al meglio presto.

Non è solo l’assenza di Osimhen a condizionarci avanti, lui importante fa la differenza. In questo momento facciamo poco per mettere pensieri agli avversari, non siamo brillanti. Bisogna ritrovare qualità.

I ragazzi mi sono stati molto vicino ma negli ultimi giorni, sto meglio. Nei primi giorni facevo tanta fatica, avvertivo stanchezza. Solo uno come me può stare in piedi”.