Insigne: ” Dispiace per i punti persi. Dobbiamo e possiamo fare di più”

“Non penso al gol fatto ma ai due punti persi. Ho fatto un bel gol ma sono triste perchè dovevamo e potevamo fare di più. Sicuramente potevamo fare di più e ci dispiace non averlo fatto perchè sono piu due punti persi che un punto guadagnato.

Dobbiamo dare tutti un pò di più, io in primis e gli altri dietro perchè lo abbiamo dentro e non possiamo sprecare punti.

Non è stato un ritiro punitivo. Questi giorni giorni ci hanno aiutato per capire come migliorare. Ora stacchiamo per tornare più cattivi dopo la sosta”.