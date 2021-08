Emerson Palmieri: “Sono contento per l’interesse del Napoli”

Emerson Palmieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ad ESPN Brasil, parlando anche dell’interesse da parte del Napoli.

Emerson Palmieri è uno dei primi obiettivi di mercato del Napoli. Il giocatore, protagonista degli Europei con la Nazionale italiana, appartiene attualmente al Chelsea. Per ora non è ben chiaro dove disputerà la prossima stagione di campionato: tra le opzioni c’è appunto anche il Napoli. Emerson Palmieri si dice contento dell’interesse da parte del club azzurro, ne parla ai microfoni di ESPN Brasil.

“Sono contento dell’interesse da parte del Napoli, è un grande club non solo in Italia. Sono contento anche perché al Chelsea ho giocato poco, ho ancora due anni di contratto e sono sempre stato a disposizione dell’allenatore a prescindere dal ruolo. Per il futuro sceglierò la migliore opzione per me, ho ancora venti giorni di tempo per pensarci su. Spalletti è l’allenatore che mi ha dato più fiducia: avevo 23 anni quando alla Roma mi ha fatto entrare in campo un po’ per volta e crescere: non è da tutti avere pazienza con un giovane ragazzo. Poi le cose sono andate sempre meglio. Per me Spalletti è un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri per il compleanno poco fa.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen ha già segnato otto gol, il Napoli ha il suo capocannoniere estivo

Napoli, Ounas è una piacevole scoperta, ma il suo futuro è incerto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB