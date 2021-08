Napoli, tempo scaduto per Estupiñán: la decisione del Villarreal

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli c’è anche Pervis Estupiñán, ma il Villarreal non sarebbe più disposto ad approfondire la questione.

Il Napoli ha messo gli occhi su Pervis Estupiñán, giocatore ecuadoriano e terzino sinistro del Villarreal. Il club spagnolo in un primo momento sembrava predisposto a trattare con il Napoli, ma per il club azzurro non si poteva avviare una trattativa se prima non si fosse conclusa qualche cessione. Purtroppo la vicenda non sembra destinata ad avere un lieto fine: secondo calciomercato.it il Villarreal non sarebbe più disposto a trattare.

Ecco quanto riportato:

“Oggi il Villarreal ha comunicato agli azzurri che il tempo per realizzare l’operazione è scaduto. Il Napoli aveva chiesto qualche giorno per completare un’altra cessione (quella di Ounas) dopo l’addio di Tutino, ma Unai Emery ha chiesto alla sua dirigenza di fermare la negoziazione.”

