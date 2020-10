Milik apre alla Fiorentina ma ad una condizione

A due giorni dalla chiusura del mercato, non ha trovato ancora una soluzione lo spinoso caso di Arek Milik.

Il calciatore è ormai fuori dal progetto Napoli ma, al tempo stesso, non è riuscito a trovare una collocazione. Diverse le squadre associate al polacco: prima la Juve, poi la Roma e, infine il Tottenham. Trattative che, vuoi per un motivo o per un altro, non sono andate a buon fine.

Nelle ultime ore si è fatta viva la Fiorentina. Destinazione che il calciatore accetterebbe ma solo in caso di acquisto a titolo definitivo mentre le società lavorano sul prestito con obbligo di riscatto. Cosa che, però, costringerebbe il giocatore a rinnovare di un anno il contratto con gli azzurri.

