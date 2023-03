VIDEO – Di Lorenzo lancia un appello ai tifosi: “Domani possiamo fare la storia, evitiamo provocazioni”

Di Lorenzo, lancia un appello ai tifosi in vista di Napoli-Eintracht

Ultime notizie Napoli – Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha lanciato un appello ai tifosi con un video messaggio, alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte.

Di Lorenzo e il video messaggio pre Napoli-Eintracht

Il testo del messaggio di Di Lorenzo:

“Cari tifosi del Napoli, è il vostro capitano che vi parla: stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere per la prima volta i quarti di finale. Dobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella, senza disordini e liti con chi arriverà in città. Non solo nello stadio, ma per le strade, piazze e ovunque nella nostra meravigliosa città. Come vostro capitano vi chiedo dunque di non cadere in provocazioni, cerchiamo di rendere la giornata di domani come una giornata di festa: mi raccomando, non accettiamo alcuna provocazione, tutti allo stadio con serenità e gioia e sempre forza Napoli!”.

