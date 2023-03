UFFICIALE – Spalletti recupera due azzurri in vista dell’Eintracht: il report

Spalletti recupera due azzurri in vista dell’Eintracht

Notizie Napoli – Spalletti recupera due azzurri in vista dell’Eintracht. Di seguito il report della seduta di allenamento odierna.

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte, ritorno dell’ottavo di finale di Champions League in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21).

Due recuperi importanti per Luciano Spalletti in vista di Napoli-Eintracht Francoforte con Kim Min Jae e Alex Meret tornati in gruppo e a disposizione:

“La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnica. Chiusura di seduta con esercitazione su calci piazzati.

Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kim e Meret hanno fatto intera sessione in gruppo”.

