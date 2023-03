Ceferin: “Inaccettabile il divieto di trasferta ai tifosi dell’Eintracht, faremo qualcosa”

Il presidente della UEFA Alexander Ceferin sul divieto di trasferta ai tifosi dell’Eintracht

In occasione di Napoli-Eintracht Francoforte, gara di ritorno degli ottavi di Champions League, è stata vietata la trasferta ai tifosi tedeschi per timore di disordini in città e allo stadio Maradona. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha commentato la situazione all’emittente tedesca ZDF.

Queste le sue parole:

E’ inaccettabile che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi allo stadio. Questa situazione è intollerabile. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa perché la decisione presa dalle autorità è assolutamente sbagliata. Dobbiamo dire che se succede qualcosa del genere, non si giocherà lì. E’ molto semplice, cambieremo le regole”.

