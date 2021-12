Possibile addio di Insigne già a gennaio, ADL ha già il sostituto

Insigne potrebbe dire addio al Napoli già a gennaio

Insigne potrebbe dire addio al Napoli già nel prossimo mese di gennaio, come riportato dalla redazione di Radio Marte, è sempre più concreta che il capitano azzurro parta prima della naturale scadenza del contratto. Ecco quanto riportato nel dettaglio:

“Lorenzo Insigne può concretamente dire addio al Napoli già nel mese di gennaio, qualora un club mettesse sul piatto di Aurelio De Laurentiis un’offerta ritenuta congrua. Con la proposta giusta, può partire anche a stagione in corso. “E’ Adam Ounas, perché il Napoli pensa di affidarsi sempre più a lui: ha in mente questo, per la stagione. Si potrebbe giocare senza Insigne e puntando sull’algerino, Hirving Lozano, Matteo Politano ed Eljif Elmas come esterni, con il macedone che potrebbe anche essere adattato a più ruoli nel corso delle partite di coppa e campionato”.

