La Gazzetta dello Sport – West Ham, proposta ufficiale per Zielinski: ma il Napoli chiede di più.

Il West Ham non molla la presa per Piotr Zielinski ed avanza un’offerta al Napoli per portare il giocatore in Inghilterra. Piotr non vorrebbe rinunciare all’occasione Champions League, ma soprattutto non è contento di lasciare la maglia azzurra. Dunque, per cercare di convincere il centrocampista servirà un ingaggio importante. La proposta attuale è sui 32 milioni per il Napoli, e 4 milioni all’anno per il giocatore, ma la Società chiede di oltrepassare leggermente i 35 milioni, che gli Hammers sarebbero disposti a sborsare.

