Napoli-Adana 2-2. Brilla Kvara, delude Ostigard, bene Lozano

Napoli-Adana 2-2. Doppietta per Lozano, due rigori costringono gli azzurri al pari

Napoli-Adana finisce 2-2. Apre Lozano, su invenzione di Kvaratskhelia. Ostigard e Olivera regalano due rigori ai turchi. “Chucky” pareggia allo scadere.

Buon test per il Napoli, contro l’Adana, squadra di Balotelli e Montella. Amichevole solo sulla carta, entrambe le squadre sono alla ricerca della giusta condizione per iniziare bene la stagione. Fuori Kvara dagli 11 di partenza, spazio ad Elmas sulla sinistra. Confermato Osimhen al centro dell’attacco, segno che la lite con Spalletti è acqua passata.

Pronti via, proprio il nigeriano va in rete ma l’arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco. Ritmi bassi e poche occasioni per entrambe le formazioni. Ci prova Rrhamani, da schema su calcio piazzato, ma la palla si stampa sulla traversa. Il primo tempo si conclude sul parziale di 0-0.

Tanti i cambi all’inizio della ripresa. Entra Kvaratskhelia, e subito diventa il protagonista del match. Prima supera la difesa avversaria, servendo uno splendido assist a Di Lorenzo che sfiora il gol, poi, confeziona un cioccolatino per Lozano che non deve far altro che buttare facilmente la palla in rete. Napoli in vantaggio.

Ci prova l’Adana a reagire ma è ancora Kvara a dominare l’incontro, sfiorando il 2-0. Un brutto errore di Ostigard, con la collaborazione di Meret, regala il pari ai turchi. Il norvegese si addormenta e si fa scippare il pallone in area, il portiere friulano fa il resto, stendendo Balotelli e costringendo l’arbitro a fischiare il calcio di rigore. Proprio SuperMario, realizza dal dischetto.

Partita divertente, entrambe le squadre provano a vincerla. Olivera stende in area un avversario e regala il secondo penalty della serata all’Adana. Dagli undici metri ci va Seri che batte Meret. Napoli in svantaggio a poco dalla fine.

Quando i giochi sembrano ormai chiusi, gli azzurri riescono ad acciuffare il pari. Al minuto 93, in seguito ad un forcing degli uomini di Spalletti, Lozano, dopo una carambola in area di rigore, riesce a trafiggere il portiere e pareggia l’incontro. Napoli-Adana si conclude sul risultato finale di 2-2.

Bicchiere mezzo pieno per Spalletti. Da un lato l’ennesima prestazione positiva di Kvaratskhelia che promette di regalare tante gioie ai tifosi. Dall’altra una fase difensiva da rivedere, con i difensori azzurri in palese difficoltà. L’ingresso di Kim sarà fondamentale per le sorti della stagione del Napoli.

Napoli-Adana 2-2 (Lozano, Lozano, Balotelli, Seri)

Mario Porcaro