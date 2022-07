Spalletti: “Prestazione discreta, per noi era un allenamento”

Il Napoli pareggia per 2-2 contro l’Adana Demirspor, il tecnico azzurro Luciano Spalletti commenta la gara.

Queste le sue parole:

“Abbiamo già giocato anche a Dimaro, qui a Castel di Sangro è il primo impegno. Si dà seguito a quanto fatto fin qui per arrivare con i muscoli ben rodati. Vedo i ragazzi benissimo, mi piacciono così tanto i ragazzi che non gli stacco gli occhi di dosso.

Abbiamo fatto una discreta partita sotto il punto di vista dell’allenamento. Abbiamo accorciato sempre in avanti, a volte abbiamo dovuto recuperare e fatto 35 tiri in porta contro nessuno. Kvaratskhelia ha dimostrato di sapere come gestire la palla e come puntare l’uomo, è stato sfortunato. Zerbin, pur non giocando nel suo ruolo, ci ha aiutato a pareggiare.

Ambrosino è un ragazzo, deve fare esperienza. Così ha capito a questo livello cosa succede. Ad Olivera abbiamo detto di stare attento perché viene da un infortunio. Ostigard ha fatto una grande partita, nonostante il rigore. Per noi era un allenamento questa partita. L’Adana è una squadra che gioca sul morale, sono un po’ focosi”.