Mercato Napoli in estate: tutti gli obiettivi di De Laurentiis

Mercato Napoli in estate, gli obiettivi di De Laurentiis

Il mercato estivo del Napoli, sarà una vera rivoluzione, sia per la guida tecnica che per la rosa, nel mirino di De Laurentiis vari obiettivi.

Come riportato da TMW, per la difesa già a gennaio erano venute fuori delle piste: Alessandro Buongiorno del Torino, che nell’ultima passerella al Maradona ha vinto il duello con Osimhen e ha una valutazione di 30-35 milioni. De Laurentiis a gennaio ne ha già offerti 40 allo Shakhtar Donetsk per la stellina ucraina Georgyi Sudakov, 21 anni: rifiutati, da quelle parti sognano incassi record. E – si legge – monitora Leon Goretzka, 29enne del Bayern che intriga pure la Juve.

Capitolo attaccanti: piace Jonathan David del Lille, nome già di un’estate fa quando Victor era tra i sospesi. Poi è arrivato anche Santiago Gimenez, 22 anni del Feyenoord, ed il sogno Joshua Zirkzee, il tulipano del Bologna che ha incantato mezza Europa.

