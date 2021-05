Napoli, Allegri non dice di no. Spalletti e Inzaghi ancora in corsa

Napoli, Allegri non chiude le porte

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Massimiliano Allegri non ha chiuso le porte ad un suo possibile arrivo sulla panchina azzurra. L’ex Juventus ha avuto contatti diretti con Aurelio De Laurentiis negli ultimi mesi, con il quale esiste un rapporto amichevole. In corsa per la panchina ci sono anche Spalletti e Simone Inzaghi, con il primo che resta sempre il favorito. Più indietro Galtier, attuale tecnico del Lille.

