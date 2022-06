La Gazzetta dello Sport – Ospina prende tempo: ancora nessuna risposta, ma ADL ha una soluzione.

David Ospina, dopo l’incontro per discutere del suo rinnovo, prende ancora tempo. Dunque, ancora nessuna risposta al Napoli e questo silenzio non autorizza ottimismo. Tuttavia, c’è da considerare che tra domanda e offerta la distanza è ancora evidente, ma De Laurentiis ha già una soluzione pronta. Il patron, difatti, correrebbe subito ai ripari proponendo il rinnovo ad Alex Meret – che avrebbe la garanzia di giocare di più -, e per il secondo portiere la scelta ricadrebbe su Salvatore Sirigu attualmente svincolato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: Monza a caccia di rinforzi, c’è anche il nome di Ounas

Bargiggia: “Ospina? C’è aria di addio, rinnovo non semplice”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maggioranza ancora divisa sull’invio di armi all’Ucraina