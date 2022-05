Corriere dello Sport – Zielinski e Demme in bilico: il Napoli punta gli occhi su Svanberg del Bologna.

Il nuovo profilo che affascina il Napoli è Mattias Svanberg del Bologna:

“Svanberg, nazionale svedese che piace molto e anzi moltissimo in vista di quella che dovrebbe passare alla storia recente del Napoli come un’autentica rivoluzione: Fabian è in uscita, Zielinski e Demme sono in bilico e ciò significa che il reparto è in piena evoluzione.

Certo, Elmas e Lobotka sono confermati e Anguissa sarà riscattato dal Fulham, ma qualcosa bisognerà fare e oltre al ceco Antonin Barak (27) del Verona, uno che al ds Giuntoli piace moltissimo, il club ha inserito nella lista Svanberg. Quantità e qualità, gol e assist (3 e 3): niente male davvero, le relazioni e le referenze; e tra l’altro il suo contratto è in scadenza nel 2023, particolare che implica la necessità di ridimensionare le richieste per il suo cartellino. Non è un caso, infatti, che al momento le offerte recapitate sono state tutte inferiori ai 10mln”.

