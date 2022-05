ADL accantona Ospina: Consigli e Musso nella lista del patron

Corriere dello Sport – Spalletti vuole Ospina, ma ADL punta altrove: Consigli e Musso nella lista del patron.

Luciano Spalletti è fermamente convinto di voler confermare David Ospina tra i pali. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis sembrerebbe essere di un’altra idea:

“Se vogliamo proprio dirla bene De Laurentiis e Spalletti hanno idee diverse in merito al suo futuro: l’allenatore vorrebbe la conferma, mentre il presidente guarda ai suoi 33 anni e predilige la linea verde.

E ancora: Meret ha il contratto in scadenza nel 2023 ma per rinnovare chiede garanzie tecniche, e dunque la continuità mai avuta finora. E per finire: il club valuta una serie di profili utili sia al ruolo di titolare, tipo l’argentino Juan Musso dell’Atalanta, 28 anni e un recente passato in Nazionale; sia a quello di vice d’esperienza alle spalle di Alex, come Andrea Consigli (35) del Sassuolo. In un solo concetto? Un rebus”.

