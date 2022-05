La Gazzetta dello Sport – Spalletti da priorità ad Ospina: il colombiano ha fissato la cifra per il rinnovo.

Luciano Spalletti è intenzionato a dare priorità a David Ospina, che è in scadenza di contratto a giugno:

“Ora che l’obiettivo è stato raggiunto si può cominciare a entrare nel dettaglio. Nei giorni scorsi sui media colombiani Lucas Jaramillo, l’agente del portiere, ha sottolineato: “David si libererà a parametro zero ed è un grande vantaggio, ci dà l’opportunità di scegliere e dobbiamo prendere la miglior decisione”.

In realtà non si tratta di una chiusura al Napoli e i dirigenti lo sanno bene, visto che dietro le quinte un minimo di discussione è ripresa. Il problema di base è economico, perché Ospina chiede almeno la conferma dell’attuale contratto, con 2 milioni netti di ingaggio. Una spesa che però sarebbe stavolta più alta al lordo per il club che sul rinnovo non potrebbe più applicare le detrazioni fiscali previste nel decreto crescita e sfruttate nel contratto stilato nel 2019, dopo il riscatto del cartellino dall’Arsenal”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello: “180 minuti per decidere tutto. Peccato per il Napoli sia uscito troppo presto”

VIDEO – Kvaratskhelia incanta: altro super gol in Georgia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi al G7: “Avanti con il sesto pacchetto di sanzioni”