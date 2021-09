Moggi: “Juve? Deve andare al Maradona e sperare di non perdere”

L’ex direttore generale della Juventus dice la sua sullo stato attuale del club

Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb, nella quali parla della Juventus attuale.

Queste le sue parole:

“La Juventus? Mentre prima andava a Napoli con la voglia di vincere, adesso deve andare col pensiero di non perdere. Cosa succede alla squadra bianconera? In questo momento ha voglia di riorganizzarsi con i giovani di qualità. Ci vorrà qualche anno. Quanto tempo serve? Tra una stagione o due la Juve tornerà competitiva. Quando hai già in casa Chiesa, Kulusevski o Locatelli puoi contare su di loro in modo importante”.

