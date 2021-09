Chiariello sul KO del Napoli: “Esagerate le reazioni alla sconfitta, la gara ha dato tre indicazioni”

Chiariello sul KO del Napoli con il Benevento

Napoli calcio – Umberto Chiariello sul KO del Napoli col Benevento, si è espresso così su Twitter

Chiariello, il Tweet

“Partita che non conta nulla se non un buon allenamento. Esagerate le reazioni alla sconfitta. E qualche indicazione utile comunque l’ha data: Malcuit e Marfella non all’altezza e si sapeva, Ounas importante e non tutti l’hanno capito”.

