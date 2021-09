Ceferin attacca Agnelli: “Ha abbandonato la nave in tempesta”

Ceferin, nuovo attacco ad Andrea Agnelli

All’assemblea generale dell’ECA è intervenuto anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, che è tornato sul tema Superlega e non ha risparmiato un nuovo attacco ad Andrea Agnelli. Ecco quanto dichiarato:

“Niente è stato normale nelle ultime due stagioni ma adesso vogliamo tornare alla normalità. Per questo dobbiamo stare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega, sperando che possa essere stato solo un episodio. Non vogliamo vivere di nuovo questa situazione. Dobbiamo essere un modello per il calcio e restare insieme formando una grande famiglia. Agnelli? “Quando si passa attraverso una tempesta serve un bravo capitano. E l’ECA ha un bravo capitano, il presidente Al Khelaifi che ha preso il comando quando il vecchio capitano è scappato dalla nave. Ci sarà un grande board e un grande presidente onorario, il futuro è luminoso”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pessimismo per il ricorso sulla squalifica di Osimhen, il referto arbitrale non aiuta

Infortunio Meret, l’ortopedico Caruso: “Due-tre settimane inizierà ad allenarsi, dopo un mese l’attività agonistica”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini: Ema, possibile dose aggiuntiva per immunodepressi