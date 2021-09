Infortunio Meret, l’ortopedico Caruso: “Due-tre settimane inizierà ad allenarsi, dopo un mese l’attività agonistica”

Infortunio Meret, le parole dell’ortopedico Caruso

Ultime notizie Napoli – Infortunio Meret, l’ortopedico Leopoldo Caruso dell’Ospedale Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i tempi di recupero del portiere azzurro a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal. Ecco quanto ha detto:

Infortunio Meret, l’ortopedico Caruso:

“L’infortunio di Alex Meret in Genoa-Napoli? Si fa male nello scontro di gioco con l’attaccante polacco Buksa, è evidente. I tempi di recupero? La diagnosi precisa la fa chi vede la radiografia, l’infrazione di un processo trasverso è una scalfittura e recupera ancora prima. Come tempi siamo sulle tre-quattro settimane, non avrà problemi di movimenti ma in un portiere può contare il dolore: può avere un risentimento e provare dolore. Credo che potrà iniziare prima gli allenamenti, ma vanno fatti altri esami: sono fratture benigne, dopo due-tre settimane potrebbe allenarsi e dopo un mese fare attività agonistica”

