Juventus, Bentancur infortunio con la Nazionale: rischia di saltare il Napoli

Juventus, Bentancur infortunio con l’Uruguay: rischia di saltare il Napoli

Serie A – Tegola per la Juventus. Rodrigo Bentancur si è infortunato con l’Uruguay, il centrocampista bianconero, ha dovuto abbandonare nuovamente il campo questa notte nel match vinto per 4-2 dall’Uruguay contro la Bolivia. Il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco dopo 46 minuti in seguito a un brutto scontro avuto nel primo tempo. Da valutare le sue condizioni in vista di Napoli-Juventus.

