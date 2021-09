Napoli-Benevento, Spalletti pensa a un cambio ruolo per Mario Rui

Napoli-Benevento, Spalletti cambia ruolo a Mario Rui

Napoli calcio – Napoli-Benevento, per l’amichevole di questa sera, Spalletti prepara un cambio ruolo per Mario Rui. Secondo quanto fanno sapere dalla redazione di Radio Kiss Kiss, il tecnico Luciano Spalletti starebbe pensando ad un cambio di ruolo per Mario Rui. Il portoghese potrebbe essere utilizzato al fianco di fabian Ruiz nel test amichevole di questa sera contro il Benevento allo stadio Maradona.

