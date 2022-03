Chiariello: “Inter eliminata dalla Champions. Pessimo risultato per noi, vi spiego il motivo”

Chiariello parla dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League

Il giornalista Umberto Chiariello, ha commentato su Twitter la vittoria dell’Inter contro il Liverpool, che elimina i nerazzurri dalla Champions League. Ecco le sue parole:

“Pessimo risultato per noi dell’Inter. Eliminata dalla Champions e quindi con qualche impegno in meno, ma fa l’impresa di espugnare l’Anfield Road con una grande prova che sarà corroborante altamente energetico per il suo morale e autostima. Più leggera nei muscoli e nella mente”.