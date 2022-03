Corriere dello Sport – Luciano Spalletti rivoluziona il Napoli: Ounas, Elmas e Anguissa dal primo minuto.

Luciano Spalletti non teme il cambiamento. Difatti, dopo la pessima performance in casa contro il Milan, ha deciso di fare affidamento a volti nuovi sin dal primo minuto:

“Spalletti, qualcosa cambierà. Anche sotto il profilo della formazione: Ounas, Elmas e Anguissa sono autorevoli candidati a cominciare dal primo minuto. In mediana potrebbe partire Anguissa, dicevamo, con Fabian inizialmente in panchina: sulla trequarti, invece, possibili gli inserimenti di Ounas per Politano ed Elmas per Zielinski o Insigne. Si vedrà”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: c’è Depay nel mirino per il dopo Insigne

Modugno: “Gianluca Gaetano sogna di vestire la maglia azzurra”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina – La città di Palermo apre canale assistenza profughi