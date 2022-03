La Gazzetta dello Sport – Corsa scudetto aperta, Luciano Spalletti parla chiaro: “Voglio i 30 punti“.

Le parole del quotidiano dedicate a Luciano Spalletti:

“Sa dare, come è successo col Napoli, subito una sua impronta, ed è capace di sfruttare al meglio le qualità dei giocatori. Anche Stefano Pioli e Simone Inzaghi hanno dimostrato tutte le loro qualità. Ma dei tre, Spalletti può contare su un’esperienza superiore, soprattutto quando si parla di quartieri alti. Sopratutto, è l’unico ad aver vinto un campionato. Ok, non in Italia, con lo Zenit di San Pietroburgo, però una stella se l’è appuntata sul petto e insomma sa già come si vince. Un fattore di non poco conto. In Italia ci è andato vicino con la Roma, arrivando due volte secondo.

Forse proprio per questo è agguerrito e determinato come non lo avevamo mai visto (‘Voglio 30 punti’). Parla di storia, di scudetto per essere ricordati per sempre, altrimenti si finisce nel dimenticatoio. Lo ha vissuto, appunto, sulla sua pelle con la Roma”.

