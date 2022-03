Pellissier: “Osimhen deve sprecare meno energie possibili”

L’ex attaccante del Chievo ha speso due parole su Victor Osimhen

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Cosa sta succedendo all’attacco del Napoli? Purtroppo i risultati arrivano se gli attaccanti fanno gol. Il Napoli ha avuto problematiche di giocatori, qualcuno è stato a parte per un po’ di partite. Non è facile quando non sei al completo o al 100%, si sente la mancanza di chi fino a qualche tempo fa segnava tanti gol.

Dove deve migliorare Osimhen? Un attaccante deve fare sempre gol deve sprecare meno energie possibili. Di Cavani ce ne sono pochi, che continuano a correre per tutta la partita e fanno anche gol. Osimhen a me piace, ma non deve sperperare energie, deve avere più occasioni in tranquillità senza arrivare con la stanchezza per aver rincorso per tutto il tempo il pallone”