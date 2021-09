Napoli-Benevento, Spalletti potrà valutare due nuovi giocatori tra i pali

Questa sera andrà in scena la sfida amichevole tra Napoli e Benevento e Luciano Spalletti avrà l’occasione di valutare due nuovi portieri.

Questa sera il Napoli ospiterà il Benevento allo Stadio Diego Armando Maradona per una sfida amichevole prima del big match contro la Juventus. Luciano Spalletti avrà un’occasione unica: quella di schierare in campo due giocatori inediti. Parliamo in particolare di due portieri: il primo è Davide Marfella, terzo portiere della prima squadra. Il secondo è Hubert Idasiak, portiere della Primavera.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Per Spalletti sarà l’occasione per valutare meglio il terzo portiere Marfella e quello della Primavera Idasiak. In difesa c’è una linea affidabile con Malcuit-Manolas-Juan Jesus-Mario Rui. Qualche difficoltà in mediana, dove è rimasto solo Fabian (con Demme ancora infortunato) e buone soluzioni in attacco dove il tridente Politano-Petagna-Lozano ha anche in Ounas un’ottima alternativa.”

