Inter, caccia a parametro zero: Lorenzo Insigne nel mirino di Marotta e Ausilio.

L’edizione di Tuttosport prende in considerazione il lavoro che sta svolgendo l’Inter per la caccia a parametro zero: “Inter, oro a zero. Da Tolisso a Insigne: caccia all’occasione”.

Lorenzo Insigne, che merita un capitolo a parte, potrebbe essere il grande colpo per la dirigenza nerazzurra, nel caso in cui la frattura con Aurelio De Laurentiis non dovesse ricomporsi, i milanesi sono pronti al corteggiamento dell’attaccante partenopeo.

