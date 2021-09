Mertens e Ghoulam, rientro previsto per inizio ottobre

Il Rientro di Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, è previsto per fine settembre, inizio ottobre come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante belga e il terzino algerino dovrebbero averne ancora per tre-quattro settimane.

