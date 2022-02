Barcellona-Napoli, Spalletti potrebbe affidarsi alla coppia Fabian-Anguissa

Il Corriere dello Sport prova ad anticipare alcune mosse di Luciano Spalletti per la sfida tra Barcellona e Napoli.

Giovedì alle 18:45 il Napoli sarà impegnato al Camp Nou per la sfida di Europa League contro il Barcellona. A tal proposito il Corriere dello Sport riporta qialche probabile mossa che farà il tecnico azzurro Luciano Spalletti.

“Senza il resista slovacco, assoluto protagonista dell’ultimo periodo tinto d’azzurro, Spalletti punterà sulla coppia Fabian-Anguissa, con Zielinski variabile tattica pronta a dettare il passaggio dl 4-2-3-1 al 4-3-3. Una soluzione consolidata. Una soluzione inevitabile per l’infortunio di Lobo, tradito da un problema al bicipite femorale destro che però dovrebbe escluderlo dalla mischia per un paio di settimane e non di più.”

