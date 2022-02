Cassano: “Anguissa e Lobotka importanti, momento no per Fabian e Zielinski”

Antonio Cassano è intervenuto a Bobo TV ed ha detto la sua sul Napoli di Luciano Spalletti.

L’ex giocatore Antonio Cassano è intervenuto a Bobo TV ed ha parlato del periodo che sta attraversando il Napoli In particolare Cassano si concentra su alcuni giocatori.

“Zielinski è in un periodo un po’ faticoso, non è costante.Non è così per Stanislav Lobotka che in questo momento credo sia insostituibile. Anguissa prima dell’infortunio ha fatto fare al Napoli il salto di qualità. Fabian Ruiz ha invece alti e bassi, per questo dico che è il giocatore che si può sacrificare. Lobotka è il cervello della squadra, non si può togliere. Il Napoli, contro l’Inter, ha giocato meglio dell’avversario per un tempo e mezzo.”

